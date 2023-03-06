Пригожин атаковал губернатора Петербурга Беглова 6.03.2023, 9:22

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Глава ЧВК «Вагнера» призвал гнать путинского градоначальника поганой метлой.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин атакует губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за нечищенные дороги в городе. Заявление опубликовала его пресс-служба в Telegram канале 5 марта.

Пригожин сообщает, что в воскресенье приехал из Бахмута в Санкт-Петербург.

«Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел», – заявил основатель ЧВК.

По его словам, любой дворник справится с уборкой дорог в Санкт-Петербурге лучше Беглова.

Ранее Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на создание организованной преступной группировки.

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