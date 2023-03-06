Военный эксперт рассказал, где российские оккупанты готовят новое наступление
- 6.03.2023, 9:42
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Не исключено, что противник ограничится локальной атакой.
Украинский военный эксперт Александр Коваленко заявил о готовности вражеской армии начать новые наступательные действия на Запорожском направлении. Однако не исключено, что противник ограничится локальной атакой.
Со слов военного эксперта, у оккупантов очень большие проблемы на южном плацдарме. Она заключается в отсутствии штатной комплектации подразделений, написал Коваленко в своем Telegram-канале.
Врагу не только не хватает живой силы, но и военной техники, а также боеприпасов, именно поэтому каких-то масштабных наступательных операциях ждать не стоит. Однако может быть атака в направлении Орехово или Гуляйполе, чтобы отодвинуть границы. В районе Пятихаток находится порядка 11 БТГ, однако им не хватает именно военной техники.
А вот на левом берегу Херсонщины у врага около 25 БТГ, но и здесь картина с военной техникой еще более плачевная. Всего на вооружении есть 60 танков, 250 БМП, 30 РСЗО и около 65 ствольной артиллерии.
Такая картина стала реальной только благодаря тому, что МО РФ все свои силы, технику и резерв бросает на взятие Бахмута.
Со слов Коваленко, такую ситуацию можно назвать «эффектом Бахмута», когда бои за один город влияют на всю ситуацию противника во всей зоне боевых действий в Украине.