Военный эксперт основательно развенчал фейки российской пропаганды 1 6.03.2023, 13:42

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Они касаются ситуации в районе Бахмута.

В ближайшее время российская пропаганда значительно усилит распространение фейков и манипуляций связанных с ситуацией в районе Бахмута, считает украинский военный эксперт Александр Коваленко.

В течение ближайших дней пропагандисты будут ретранслировать в свое, а также интегрировать в украинское и западное информационное пространства фейки:

1. В районе Бахмута Вооруженные силы Украины несут катастрофические потери, воевать приходится даже раненным, в подразделениях одни старики, а западной техникой, которую передают страны-партнеры, никто пользоваться не сможет, потому как всех убили… Гпертрофированный акцент на потерях.

2. Бахмут окружен подразделениями российских оккупационных войск (РОВ). Согласно данному нарративу ежедневно будут появляться сообщения о полном окружении Бахмута и все чаще использоваться маргинальный термин «котел». При этом нарратив о «котле» будет практически всегда синнергировать с нарративом о потерях.

3. ВСУ в спешке и хаотично покидают Бахмут. Согласно данному нарративу будет распространятся неправдивая информация о том, что ВСУ «бегут» из города вопреки приказам командования, то есть не подчиняются приказам, дезертируют, самовольно покидают позиции.

4. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за Бахмута находятся в жесткой конфронтации и взаимной неприязни. Этот фейк пульсирует и генерируется с февраля 2022, но сейчас ему придадут дополнительных жизненных соков.

Все эти фейки и манипуляции будут реализовываться посредством использования как информационных площадок серого сегмента, так и СМИ, в особенности — в рамках комментариев и интервью неких источников, заслуживающих доверия, но сохраняющих анонимность.

Например, «солдат/командир» подразделения ВСУ из под Бахмута рассказал о «колоссальных потерях». «Источник» в ОП рассказал на условиях анонимности о «конфликте» Зеленского и Залужного. «Военнослужащий» из Бахмута, пожелавший остаться неизвестным, поведал об «окружении».

Также будет широко использован ресурс карманных российских «экспертов» из зарубежного пула. В основном, все эти люди уже давно себя дискредитировали несуразными и бредовыми заявлениями, но сейчас их массовое комментирование ситуации в Бахмуте должен принять эффект информационного цунами.

В данном контексте отмечу. Ситуация в районе Бахмута и вправду тяжелая. Но она никогда и не была простой. Тем не менее, мы должны сохранять критическое мышления и поддаваться на провокации российской пропаганды, доверяя исключительно официальной, проверенной информации.

Сохранение информационной гигиены, последовательный анализ информации и источников, а так же сопоставление с официальными заявлениями и проверенными источниками, является залогом победы не только на информационном поле боя, но и реальном.

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