Нефть в обмен на фантики: у России новая проблема из-за поставок в Индию 1 6.03.2023, 13:46

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У кремлевских компаний появилась новая головная боль.

Нарастив торговлю с Индией на сотни процентов и отказавшись от доллара по требованию Кремля, российские компании столкнулись с проблемой: рупии, полученные за продажу товаров индийским контрагентам, оказалось некуда деть.

«Нефть в обмен на «фантики». Российские компании не знают, куда деть полученные из Индии рупии», - отмечает российское экономическое издание Finanz.

У экспортеров скопилась индийская валюта, но индийский регулятор не разрешает торговать ей на Московской бирже и конвертировать ее в рубли, сообщил в интервью Reuters управляющий директор по развитию бизнеса биржи Кирилл Пестов.

«Индийское валютное регулирование ограничивает обращение и расчеты в рупиях за пределами Индии, причем это относится ко всему внешнему миру», - пояснил Пестов.

Мосбиржа, по его словам, ждет решений ЦБ Индии по расширению интернационализации рупии. Но тот пока медлит.

Использовать рупии напрямую для импорта также оказалось непросто: торговля с Индией идет в одном направлении. Поставки индийских товаров в Россию буксуют, и в результате формируется гигантский торговый дисбаланс.

При том что Индия импортирует товаров на 4-5 млрд долларов в месяц, ее экспорт в Россию исчисляется сотнями миллионов, отмечают аналитики Deutsche Bank, причем за январь - сентябрь прошлого года поставки даже сократились на 14%.

В результате российские банки начали отказываться от получения рупий, рассказали Bloomberg источники в Нью-Дели: они не хотят скопления избытков индийской валюты, «пристроить» которые некуда. Из-за этого буксует механизм торговли в нацвалютах, подчеркивают источники: хотя индийский ЦБ еще в июне одобрил открытие корсчетов в рупиях российским банкам, крупных сделок не проводится.

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