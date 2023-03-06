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Белорусские пограничники задерживают польские фуры и требуют до 260 тысяч евро «залога»

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  • 6.03.2023, 15:47
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Белорусские пограничники задерживают польские фуры и требуют до 260 тысяч евро «залога»

Речь идет про десятки грузовиков.

За последнюю неделю на белорусской стороне было задержано 70 польских грузовиков. Пограничники требуют от водителей по 8,5 тысяч евро за каждый въезд в Беларусь за последние полгода, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

При этом водители могут вернуться в Польшу, а грузовики остаются на белорусской территории до выплаты суммы. Рекордная плата, которую требовали за один автомобиль, составила 260 тысяч евро. Еще возможен дополнительный «штраф» в 100 тысяч евро.

Пограничники называют эту сумму возвратным «залогом», в счет которой пойдут будущие нарушения в документах.

«Я сам попал в такую ситуацию. В документах была ошибка, я потерял 60 000 евро. Прошло полгода, прежде чем я забрал машину, в итоге с меня хотели взыскать 180 тысяч. Если белорусы сейчас решатся на массовое использование этого механизма, это может означать череду банкротств в транспортной отрасли в ближайшие месяцы. Я знаю компании, у которых в Беларуси уже есть несколько автомобилей. Никто не выдержит такого удара», - рассказал польским СМИ один из перевозчиков.

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