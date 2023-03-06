Белорусские пограничники задерживают польские фуры и требуют до 260 тысяч евро «залога» 7 6.03.2023, 15:47

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Речь идет про десятки грузовиков.

За последнюю неделю на белорусской стороне было задержано 70 польских грузовиков. Пограничники требуют от водителей по 8,5 тысяч евро за каждый въезд в Беларусь за последние полгода, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

При этом водители могут вернуться в Польшу, а грузовики остаются на белорусской территории до выплаты суммы. Рекордная плата, которую требовали за один автомобиль, составила 260 тысяч евро. Еще возможен дополнительный «штраф» в 100 тысяч евро.

Пограничники называют эту сумму возвратным «залогом», в счет которой пойдут будущие нарушения в документах.

«Я сам попал в такую ситуацию. В документах была ошибка, я потерял 60 000 евро. Прошло полгода, прежде чем я забрал машину, в итоге с меня хотели взыскать 180 тысяч. Если белорусы сейчас решатся на массовое использование этого механизма, это может означать череду банкротств в транспортной отрасли в ближайшие месяцы. Я знаю компании, у которых в Беларуси уже есть несколько автомобилей. Никто не выдержит такого удара», - рассказал польским СМИ один из перевозчиков.

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