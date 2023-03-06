Пригожин организует митинг против друга Путина 4 6.03.2023, 17:15

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Почему это хороший знак для Украины.

Руководитель «вагнеровцев» Евгений Пригожин устроит митинг против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Как пишет «Главком», об этом сообщили в пресс-службе Пригожина.

По словам лидера ЧВК «Вагнер», он недавно вернулся в Санкт-Петербург из Бахмута и обнаружил, что «по Бахмуту легче ездить, чем по Санкт-Петербургу». Пригожин заявил, что в Петербурге нужно либо всем пересесть на боевые машины, либо выгнать губернатора Александра Беглова, который, по цитате Пригожина, «совершенно оборзел».

«Неужели у нас в Питере нет ни одного не зажравшегося, не закравшегося управленца? Просто позор. Больно смотреть, что народ терпит абсолютно обалдевшего губернатора. Любой дворник будет справляться лучше его. Нам его подсунули, и мы сидим, почти четыре года терпим этот беспредел», – заявил Пригожин.

Вот поэтому Пригожин устроит митинг против работающего губернатора 8 марта в самом центре Петербурга. Отметим, что Александр Беглов и Владимир Путин – старые знакомые, и именно из-за дружбы с Путиным Беглов дослужился до губернатора.

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко написал, что истерика Пригожина – хороший знак для Украины, ведь в России раньше не было никого, кто мог бы вывести людей на улицу.

«Если коротко и просто: он идет ва-банк. Теперь главных вопросов два: сколько людей он выведет и будет ли российская полиция традиционно жесткой. Если ему удастся в Петербурге, он сможет масштабировать проект по другим регионам», – отметил Денисенко.

Уже не раз подтверждалось, что между Пригожиным и руководством минобороны РФ происходит затяжной конфликт. Евгений Пригожин понимает, что его сливают, но он готов повоевать, ведь митинг – это самое страшное, что представляет себе Кремль. А массовый митинг – это просто крушение для них. Вадим Денисенко утверждает, что если Пригожин хочет продолжать играть – он должен привести на митинг не менее 10-15 тысяч человек. И тогда российская полиция может реально испугаться.

Денисенко назвал несколько вариантов развития событий.

«Вариантов развития есть два: ему (Пригожину – «Главком») удается и он сразу попытается масштабировать митинги и действительно начнет превращаться в серьезного политического игрока. Второй вариант: ничего не получится и его звезда начнет катиться вниз. Включая то, что у него начнут отбирать африканские активы. Есть, правда, еще одна опция: митинга просто не будет», – заявил Денисенко.

В любом из вариантов событий Украине выгодно, чтобы в России начался масштабный внутренний конфликт. А, по утверждениям Денисенко, ждать осталось недолго.

Напомним, что недавно Пригожин обвинил минобороны РФ в попытке уничтожить «Вагнер». После этого Евгений Пригожин в истерике показал гору трупов наемников и заявил, что они умирают из-за «снарядного голода» и нехватки боеприпасов.

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