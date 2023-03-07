Телеграм-каналы: Над Лукашенко поиздевались в Китае 6 7.03.2023, 10:55

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После закрытой части переговоров диктатор вышел униженным.

Источники телеграм-канала «Белорусская разведка» сообщили, что визит в КНР для Лукашенко закончился провалом. Кроме того, что Лукашенко, как никогда, тяжело переносит смену часовых поясов, он впервые, по итогам столь «значимого» визита не собирал ближний круг. Причина - ближний круг четко знает, что Лукашенко вернулся с нулем в кармане.

Суть: китайцы в буквальном смысле троллили Лукашенковскую делегацию. Создали целое цирковое представление, флаги, караулы, лимузины…. Переговоры приняли исключительно ритуально-церемониальный вид. После закрытой части переговоров Лукашенко вышел униженным. Источники сообщают, что китайцы не отреагировали ни на одну тему или инициативу. Встреча с Си прошла в теплой атмосфере, но Си уклонялся от любого практического вопроса. Он буквально не стал обсуждать мировую повестку с Лукашенко и интересовался внутренней ситуацией в Беларуси…

Доподлинно известно, что Си выразил «озабоченность» напряженности на западной границе, что на языке дипломатии Китая означает - «строгий выговор».

Самое неприятное происходило на профильных встречах. Китайцы слушали и сочувственно кивали, но результатов достигнуто не было. Прием в целом был скучным и прохладным.

Главный итог. Ни одна тема делегации не была реально поддержана. Лукашенко четко дали понять, что он интересовал Китай только тогда, когда играл частично независимую игру и контролировал ситуацию по обеспечению «надежного коридора в Европу» по ж/д. Лукашенко четко дали понять, что инвестирование и «всепогодная дружба» поставлены на паузу.

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