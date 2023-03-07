Объявлено денежное вознаграждение за имена россиян, расстрелявших бойца ВСУ после слов «Слава Украине!» 7.03.2023, 12:28

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Сумма достигла десятков тысяч долларов.

В понедельник, 6 марта, Украину и весь мир потрясло видео казни оккупантами безоружного украинского военного. Военные преступники РФ выстрелили в защитника из-за его слов «Слава Украине!». В сети сразу появилась реакция на зверства россиян. Украинцы уже объявили денежное вознаграждение за имена убийц пленного.

В частности, украинский адвокат и военный Маси Найем объявил в Facebook о вознаграждении тому, кто назовет имя убитого. Однако под его постом появились предложения отдать деньги тому, кто назовет имя убийцы.

Найем предложил за имя погибшего воина 10000 долларов.

«1000$ за имя того, кого застрелили россияне после слов «Слава Україні». С подлинными доказательствами, что это он. Уверен, что под этим постом еще присоединятся люди. Должны знать имя. С уважением к этому украинцу», – написал Найем.

В комментариях публика сразу же заявила, что даст и 500-1000 долларов и 5000 евро, кто раскроет имя совершившего данное зверство оккупанта.

На момент написания статьи общая сумма вознаграждения за имена убийц украинского героя составила порядка 20 тысяч долларов. При этом она постоянно увеличивается.

Отметим, после появления данного видео хештег «Слава Украине!» возглавил мировые тренды Twitter. За несколько часов его использовали десятки тысяч раз.

6 марта в соцсетях начало распространяться видео, на котором виден мужчина, который произносит: «Слава Украине!», после чего слышен звук автоматной очереди. И он падает.

«За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее», — написал в Сети глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд провести собственное расследование обстоятельств убийства военнопленного на видео.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил запись убийства международным партнерам и своим коллегам-омбудсменам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК («Нарушение законов и обычаев войны»).

Журналистка «Суспільне» и BBC News София Кочмар-Тимошенко сообщила, что нашла сестру военного, которого расстреливают на видео.

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