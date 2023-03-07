В Украину прибыли системы Patriot 5 7.03.2023, 13:01

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Министр обороны Польши раскрыл детали.

Американские системы противовоздушной обороны Patriot уже прибыли в Украину.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью LA RAZÓN.

«Благодаря усилиям Польши в Украину попали, в частности батареи Patriot и первые танки Leopard», - сказал он.

При этом Блащак отметил, что Польша является не только главным пунктом передачи помощи Украине, но и одним из крупнейших доноров.

По его словам, с начала полномасштабной войны Польша передала Украине оружие более чем на 2,2 млрд евро. При этом в сумму не входят расходы, которые страна несет на подготовку украинских военных, и последний пакет «броневиков», в который входят танки Leopard 2A4.

Кроме того, Блащак высказался по поводу передачи Украине авиации. По его словам, такие решения следует принимать на более широком союзническом уровне.

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