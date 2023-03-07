Что известно о болезни Рамзана Кадырова 7.03.2023, 14:54

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Рамзан Кадыров

Попытка ликвидации и предупреждение от Кремля.

Крупнейшее немецкое издание Bild сообщило, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.

«За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень опухшим, а на видео он часто не может открыть глаза», — пишет издание.

Сайт Charter97.org посмотрел, что известно о состоянии здоровья Кадырова на этот момент.

Врач из ОАЭ и отравление

Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев, который находится в изгнании.

Глава Чечни, как утверждает Закаев, привез врача из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет московским врачам. Доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы «Бурджил» в Абу-Даби, прилетел в Грозный.

Эту информацию подтвердил израильский филантроп Леонид Невзлин.

«Кадыров явно не доверяет российским врачам. Есть основания. Мои источники говорят, что почки — симптом отравления и именно этого боится Кадыров. Который слишком много нажил врагов среди генералов, имеющих доступ к разработкам ГРУ», — написал Леонид Невзлин

На фоне слухов о болезни Кадырова его сын Ахмет встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.

Это была неофициальная встреча, в ходе которой молодой человек «рассказал о молодежной политике в регионе», написал его отец в Telegram. Однако многие связали встречу с тем, что Кадыров-старший решил познакомить Путина со своим наследником.

Во время встречи Кадырова с главой «ДНР» Денисом Пушилиным, который приехал в Грозный, на пальце главы Чечни заметили медицинский прибор.

На это обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram.

«Можно предположить, что это переносной монитор для непрерывного контроля пульса и уровня кислорода в крови. Пульсоксиметр подключается к смартфону и в случае понижения заданных параметров издает звуковой сигнал. Контроль ведется непрерывно и особенно пристально во время сна», — написал Геращенко.

Попытка ликвидации и предупреждение от Кремля

Эксперты сходятся во мнении, что Кадыров пытается передать власть своему сыну, так как понимает, что не вечен.

«В Чечне лепится скелет господствующей династии Кадыровых: абсолютная власть в республике, похоже, будет монархически передаваться по наследству. Показательно, как просто сам Кадыров употребляет верховного главнокомандующего в собственных интересах… Даже если они противоречат позиции Кремля», — пишет главный редактор сайта «Обозреватель» Орест Сохар.

Украинская журналистка Мария Зайнетдинова считает, что главу Чечни могли отравить:

«Претензий к Кадырову у путинского режима собралось не меньше, чем к двойному агенту Скрипалю. Например, за милитаризацию и исламизацию Чечни»

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко проводит параллели с отравлением чеченского военачальника Апты Алаудинова:

«Отношения Кадырова с Алаудиновым нельзя назвать безоблачными, но вряд ли лидер Чечни мог прислать такое письмо. Самой вероятной версией является то, что автором письма является ФСБ, которое вряд ли могло это делать без согласования с Путиным. Это было предупреждение и Кадырову, и всем чеченским элитам, что их место — Чечня. С этого момента, между прочим, чеченцы фактически перестали фигурировать в криминальных хрониках и скандалах. Судя по всему, был дан приказ всем залечь на дно».

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