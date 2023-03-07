«Украинская правда»: Буданов лично ходил на штурм села в Харьковской области

«Украинская правда»: Буданов лично ходил на штурм села в Харьковской области1
- 7.03.2023, 17:01
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Глава украинской разведки участвовал в освобождении Русской Лозовой.
Издание «Украинская правда» рассказало о спецподраздении Главного управления разведки Минобороны Украины «Kraken».
Боец отряда рассказал, что глава украинской разведки Кирилл Буданов лично участвовал в освобождении село Русская Лозовая в Харьковской области Украины в прошлом году.
Русская Лозовая была освобождена 29 апреля 2022 года.