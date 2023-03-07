МИД Украины, СБУ и Офис Зеленского отреагировали на заявления Лукашенко 3 7.03.2023, 18:24

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Слова диктатора — акт бессилия.

Министерство иностранных дел Украины, Служба безопасности Украины и Офис украинского президента отреагировали на заявления Лукашенко о причастности Киева к взрыву на аэродроме в Мачулищах.

В МИД Украины категорически отвергли «инсинуации Лукашенко» о причастности украинской стороны к атаке на российский военный самолет А-50 на военном аэродроме «Мачулищи».

«Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины для оправдания своей поддержки агрессии России. Угрозу необходимо искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мира. Она (угроза — Прим. ред.) находится в России, которая всяческими способами пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее (Беларусь — Прим. ред.) независимости и суверенитета. Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», —заявили в МИД.

Служба безопасности Украины пообещала Лукашенко подробно рассказать о спецоперациях, связанных с подрывом тех или иных объектов, после того, как Украина одержит победу в развязанной Россией войне.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что произошедшее является антитеррористическим актом, который совершили белорусские партизаны.

«Надо определиться с дефинициями. Теракт — это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии — когда с беларусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами», — написал Подоляк.

Напомним, Лукашенко заявил, что к взрывам в Мачулищах причастны СБУ и ЦРУ, а также оскорбил президента Владимира Зеленского.

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