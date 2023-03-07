Под Москвой обнаружили кладбище ликвидированных в Украине «вагнеровцев» 4 7.03.2023, 22:34

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Родные части похороненных оккупантов даже не знали об их смерти.

Под Москвой нашли еще одно кладбище наемников частной военной компании «Вагнера», которые были ликвидированы в Украине. На кладбище в селе Маврино появились еще 27 новых могил, которые, очевидно, принадлежат «вагнеровцам».

На могилах лежат одинаковые венки, на которых есть эмблема ЧВК «Вагнера», и стоят одинаковые пластиковые стаканы с надписью «Может, чай, а может, и нет». Об этом сообщает российское издание «Москва онлайн».

Отмечается, что новые захоронения расположены вдоль забора и подальше от других захоронений.

При этом на могилах наемников нет триколоров, в отличие от могил кадровых российских военных, а также отсутствуют свечи и свежие цветы. Из этого работники российского издания сделали вывод, что эти захоронения никто не посещает.

Работники издания пообщались с местным священником, однако он сказал, что кладбищем не заведует, и несколько раз намекнул, что «в эту историю лучше не лезть». Но при этом он также предположил, что там похоронены все-таки «вагнеровцы».

Российские журналисты установили, что среди 27 похороненных на кладбище вагнеровцев только двое были из Москвы, еще четверо – из Азербайджана и Кыргызстана, все остальные – из других регионов РФ. Также издание установило, что статьи, по которым были ранее осуждены ликвидированные «зеки»-вагнеровцы, разнообразные – от убийства до незаконного оборота оружия. Но больше всего – за распространение наркотиков.

Работники издания разыскали родственников некоторых «вагнеровцев», которые были ликвидированы в Украине и похоронены под Москвой. Оказалось, что их родным даже не сообщили об их смерти.

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