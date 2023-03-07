Назван лучший женский автомобиль 2023 года 7.03.2023, 23:19

Претендентов на звание лучшего авто было шесть.

Назван победитель конкурса «Женский автомобиль года». В 2023-м звание лучшей машины для прекрасного пола досталось компактному кроссоверу Kia Niro. Его похвалили за стильный дизайн, понятные и одновременно передовые технологии, а также за относительную доступность. Модель продается только в «зеленых» версиях: двух гибридных (HEV и PHEV) и полностью электрической, передает «Онлайнер».

Шестьдесят три журналистки из 43 стран выбрали «Лучший женский автомобиль 2023 года». Претендентов на звание было шесть: Kia Niro (он же лучший городской автомобиль), Jeep Avenger (семейный кроссовер), Citroën C5 X (большой автомобиль), Nissan X-Trail (большой кроссовер), Audi RS 3 (спорткар) и Ford Ranger (полноприводник). По итогам голосования награду присудили именно Kia Niro, назвав вседорожник стильным, технологичным и относительно доступным.

Niro предложен в трех версиях: обычный гибрид, плагин-гибрид и полностью электрической. Его дизайн основан на стилистике концепта HabaNiro 2019 года. А салон оформлен с оглядкой на Kia EV6. Обе гибридные версии оснащены «атмосферником» 1.6 GDI, а также шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, у которого нет задней передачи. Фишка машин — способность автоматически переходить на электрическое движение в специальных зеленых зонах.

Наконец, Kia Niro EV оснащен электромотором мощностью 204 лошадиные силы и батареей емкостью 64,8 киловатт-часа. Паспортная дальность хода составляет 463 километра по циклу WLTP. Кроссовер поддерживает зарядку мощностью до 72 киловатт и способен питать внешние потребители электроэнергии.

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