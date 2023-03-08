Совбез разрешил Хренину «мобилизовать» 150 тысяч белорусов 8.03.2023, 9:32

Проект закона направят в «палатку».

Совет безопасности Беларуси одобрил проект закона о «народном ополчении». Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Министру обороны Виктору Хренину предписано в течение месяца направить доработанный проект закона в «совет министров» для его последующего внесения в «палату представителей» «национального собрания».

Напомним, по словам Хренина, численность ополчения может составить 100-150 тыс. человек. Им намерены выдавать стрелковое оружие, которое будет храниться при них.

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