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Совбез разрешил Хренину «мобилизовать» 150 тысяч белорусов

  • 8.03.2023, 9:32
Совбез разрешил Хренину «мобилизовать» 150 тысяч белорусов

Проект закона направят в «палатку».

Совет безопасности Беларуси одобрил проект закона о «народном ополчении». Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Министру обороны Виктору Хренину предписано в течение месяца направить доработанный проект закона в «совет министров» для его последующего внесения в «палату представителей» «национального собрания».

Напомним, по словам Хренина, численность ополчения может составить 100-150 тыс. человек. Им намерены выдавать стрелковое оружие, которое будет храниться при них.

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