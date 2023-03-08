«Бью тревогу и прошу всех говорить о белорусских женщинах-политзаключенных» 1 8.03.2023, 15:11

От Полины Шарендо-Панасюк уже 2,5 месяца нет новостей.

8 марта отмечается Международный День солидарности женщин в борьбе за свои права. По данным правозащитников, сегодня в Беларуси насчитываются сотни политзаключенных женщин.

Одна из них — активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк. В Беларуси ее называют брестской Жанной д’Арк. Лукашисты арестовали Полину в январе 2021-го года. Сейчас политзаключенная находится в исправительной колонии №24 в Заречье.

Сайт Charter97.org поговорил с мужем Полины Андреем Шарендо, которому вместе с двумя несовершеннолетними сыновьями удалось вырваться из Беларуси.

— От самой Полины новостей нет уже 2,5 месяца. Последнее письмо, которое мы получили от нее, было датировано еще концом декабря 2022-го. С тех пор от жены нет ни одного письма, ни весточки.

Из других источников нам известно, что за эти 2,5 месяца Полина успела побывать в ШИЗО и провела там минимум 50 дней. Фактически 50 дней подряд жена находилась в нечеловеческих условиях. Могу сказать, что ШИЗО в колонии Заречье очень суровое. Это подвальное помещение с маленьким окном, которое вообще не отапливается. Настоящее пытка находиться там несколько суток, а если 30, 40, 50 суток подряд, как находилась там Полина, это большое испытание для организма.

Заявляю, что жизни и здоровью моей жены угрожает серьезная опасность. Она уже практически полгода находится в нечеловеческих условиях, в которых возможно только выживать.

Напомню, что Полина еще в октябре была помещена в помещение камерного типа (ПКТ), которое тоже известно своей суровостью. Ей запрещены все виды передач, покупки в тюремном магазине ограничены 20 рублями (около $8) в месяц. На эти деньги можно купить только средства первой необходимости. Говорить о каких-то продуктах не приходится.

Известно, что вместе с Полиной содержится политзаключенная Виктория Кульша. Она находится в примерно в такой же ситуации — постоянно помещается в ШИЗО. Известно, что на нее заведено уголовное дело и идут «следственные действия» по статье 411 часть 1 — «злостное неподчинение администрации колонии». От адвокатов Кульши известно, что на Полину заведено такое же уголовное дело. К сожалению, более точной информации у меня нет.

— Почему нет связи через адвоката?

— К Полине уже два месяца не допускают адвоката, ссылаясь на то, что заявление жены на встречу с ним не подписано. Якобы поэтому нет возможности организовать их встречу. На мой взгляд, это «спецоперация» по полной изоляции Полины. Она продолжается уже несколько месяцев.

Я бью тревогу и прошу всех говорить о белорусских женщинах-политзаключенных, о колонии в Заречье. В центре Европы истязают женщин! Условия содержания в колонии можно сравнить с советским ГУЛАГом или нацистским концлагерем.

— Как им может помочь международное сообщество?

— В первую очередь я хочу обратиться к международному сообществу. Сейчас идут разговоры о том, что «санкции не работают». Заявляю, что я и многие родственники политзаключенных категорически против ослабления санкций. Нам не нужны полумеры.

Только полный крах режима Лукашенко освободит всех политзаключенных, реабилитирует их, чтобы они жили нормально и свободно. Призываю международное сообщество не уменьшать санкционное давление, а увеличивать. Режим Лукашенко должен быть полным изгоем в цивилизованном мире. В экономической, политической, социальной и спортивной сфере. Только это может приблизить нашу общую победу.

— Как могут помочь простые белорусы?

— Белорусы, наши родные-политзаключенные борются за свои права часто в полном неведении, что творится в мире. В подвалах и застенках они отстаивают и себя, и будущее Беларуси. Поэтому мы тоже не должны сдаваться, а действовать дальше и всеми возможными способами приближать победу над режимом Лукашенко. Каждый должен сам решить, что может сделать для этого.

— Сегодня 8 марта. Чтобы вы пожелали белорусским женщинам?

— Когда 2,5 года назад началась Революция, то мы увидели женское лицо Беларуси. Женщины вставали на борьбу не только за себя и своих детей, но и всю Беларусь. Будьте сильными и смелыми! Желаю победы и поскорее жить в новой Беларуси.

Сайт Charter97.org в рамках проекта «Железные люди Беларуси» сделал большое интервью с Полиной Шарендо-Панасюк. Его можно прочитать здесь.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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