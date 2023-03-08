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Литва вернула в Беларусь более 30 вагонов с продукцией «Лукойла»

  • 8.03.2023, 16:50
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Литва вернула в Беларусь более 30 вагонов с продукцией «Лукойла»

Российский нефтяной гигант пытался обойти санкции.

В ночь с 7 на 8 марта Литва задержала и вернула в Беларусь 32 вагона с продукцией российского нефтяного гиганта «Лукойл», на который распространяются международные санкции. Еще три вагона застряли у границы, пишет Delfi.

«Только этой ночью в Калининградскую область пытались попасть 25 фиктивных вагонов „Лукойл“, якобы это транзитный груз, <…>, а на самом деле он предназначался для экспорта». Вернули их», — заявил директор по устойчивости Литовских железных дорог Эдвинас Керза.

По его словам, еще семь вагонов «Лукойла» пытались этой ночью доехать до Мариямполе. Их также вернули.

Еще три вагона задержаны на границе с Беларусью, пока не решили, что с ними делать.

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