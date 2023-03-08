Литва хочет принять визовые ограничения для белорусов 8.03.2023, 18:52

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Фото: Charter97.org

С таким предложением выступает правительство страны.

В Литве рассматривают принятие временного закона, которым были бы установлены ограничения для граждан Беларуси и России на выдачу виз и пересечение границы. С таким предложением выступает правительство страны, сообщает BNS. Оно не предполагает введение новых запретов и ограничений

На данный момент гражданам РФ уже запрещен въезд в Литву, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область, а также некоторых категорий путешественников, например, имеющих вид на жительство в Литве и странах ЕС. Также есть ограничения на выдачу виз для граждан Беларуси и России. Визовые заявления не принимаются за исключением тех, которые подаются при посредничестве МИД. Все эти нормы являются частью постановления о чрезвычайном положении, которое действует на границе с Беларусью и Россией.

Предлагается вынести данные нормы в отдельный временный закон, чтобы они продолжили действовать даже в случае отмены ЧП на границе. Оно действует до 16 марта, но правительство уже направило Сейму проект о его продлении до 2 мая.

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