В Беларуси обновили базу «тунеядцев» 8.03.2023, 19:08

Лукашисты хотят, чтобы попавшие в базу оплачивали ЖКУ по полным тарифам.

В начале марта обновили базу не занятого в экономике населения. В нее включили тех, кто не смог подтвердить занятость за октябрь-декабрь 2022 года. «Зеркало» поясняет, кому из попавших в базу нужно оплачивать жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам, а кому — нет.

Базу «тунеядцев» обновляют раз в три месяца. Чтобы не попасть в нее с начала марта, нужно было до 21 января подтверждают занятость. Это можно сделать через комиссию по координации работы по содействию занятости. С 20 февраля по 1 марта база обновлялась, данные из нее было недоступны для просмотра.

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для «тунеядцев» они примерно в раз дороже.

Напомним, что касается оплаты ЖКУ по «тунеядским» тарифам, то тут один из основных моментов — попал собственник жилья в базу не занятых в экономике или нет. «Если собственник в базе не занятых в экономике, то оплачивать потребленные ЖКУ по экономически обоснованным тарифам будет не только он, но и все остальные зарегистрированные в жилье, которые также попали в базу. Они идут „паровозиком“», — сообщали ранее в одной из «тунеядских» комиссий.

К примеру, в квартире зарегистрированы пять человек. Собственник считается занятым в экономике, а все остальные члены семьи — нет. В таком случае все платят за ЖКУ по льготным тарифам. Но если владелец квартиры тоже попадает в «тунеядцы», то по экономически обоснованным тарифам придется рассчитываться всем не занятым в экономике из этой семьи.

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