Польша готова предоставить Украине истребители МиГ-29
- 8.03.2023, 21:50
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Об этом сообщил президент Польши.
Польша готова передать свои истребители МиГ-29 Украине в рамках международной коалиции, заявил президент Анджей Дуда в среду в интервью CNN International в Абу-Даби. Он добавил, что в будущем Украина получит самолеты F-16.
«Остальные МиГ-29, которые есть у нас в Польше и которые сейчас служат в наших ВВС, - мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно», - сказал он.
Дуда отметил, что считает, что украинские вооруженные силы в будущем захотят стремиться к стандартам НАТО и будут использовать F-16. - «Так что подготовка украинских летчиков важна и очень нужна», - добавил он.
При этом он подчеркнул, ссылаясь на свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в настоящее время ключевой военной потребностью страны является дальнобойная артиллерия.
«В данный момент больше нужна дальнобойная артиллерия, чтобы отбрасывать противника и избегать прямых столкновений. Потому что русские пытаются раздавить Украину, раздавить ее весом своих вооруженных сил, своей численностью и своей техникой», — сказал он.