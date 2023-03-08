Польша готова предоставить Украине истребители МиГ-29 8.03.2023, 21:50

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Об этом сообщил президент Польши.

Польша готова передать свои истребители МиГ-29 Украине в рамках международной коалиции, заявил президент Анджей Дуда в среду в интервью CNN International в Абу-Даби. Он добавил, что в будущем Украина получит самолеты F-16.

«Остальные МиГ-29, которые есть у нас в Польше и которые сейчас служат в наших ВВС, - мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно», - сказал он.

Дуда отметил, что считает, что украинские вооруженные силы в будущем захотят стремиться к стандартам НАТО и будут использовать F-16. - «Так что подготовка украинских летчиков важна и очень нужна», - добавил он.

При этом он подчеркнул, ссылаясь на свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в настоящее время ключевой военной потребностью страны является дальнобойная артиллерия.

«В данный момент больше нужна дальнобойная артиллерия, чтобы отбрасывать противника и избегать прямых столкновений. Потому что русские пытаются раздавить Украину, раздавить ее весом своих вооруженных сил, своей численностью и своей техникой», — сказал он.

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