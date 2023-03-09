ВСУ оттеснили россиян в Бахмуте и создали «портал по ликвидации»2
- 9.03.2023, 9:14
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Все, кто переходит условный рубеж, исчезают.
Вооруженным Силам Украины по состоянию на утро 9 марта 2023 удалось оттеснить оккупантов к правому берегу реки Бахмутка.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал для «24 канала» карту боевых действий. Он рассказал, как украинским бойцам удается удержать Бахмут уже продолжительное время.
ВСУ оттеснили россиян в Бахмуте
Роман Свитан подчеркнул, что река Бахмутка не столь велика, как могут себе представлять люди.
«Это такой ручеек, поэтому никаких проблем с переходом реки нет. Ни в одну из сторон», – сказал он.
Полковник ВСУ в запасе также отметил, что украинские войска находятся на правом берегу реки Бахмутки и тем самым создают для россиян «черную дыру» с горизонтом событий по границе города.
«Они заходят в город и исчезают. Именно в таком режиме и работают наши части. В частности, на правом берегу реки Бахмутки», – объяснил Свитан.
По словам военного эксперта, ВСУ работают с трех позиций:
контактные бои;
снайперы;
корректировщики артиллерийского огня.
«Снайперские пары лежат и работают по россиянам довольно успешно. Те средства поражения, которые есть – очень современные. Они видят и работают далеко, в том числе и ночью», – объяснил Свитан.
Также он подчеркнул, что корректировщики артиллерийского огня работают очень точно.
«Они «положат» если не с первого снаряда, то со второго – точно туда, где надо», – добавил Свитан.
Он подытожил, что Украина держит правый берег реки Бахмутка в этом районе и проводит контратаки по всему периметру столкновения.
Ситуация на других направлениях
Оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Также наступление врага безуспешно в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Только за 7 марта ВСУ отразили более 100 атак врага на этих направлениях.
В Запорожском и Херсонском направлениях Россия обороняется.