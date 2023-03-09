ВСУ оттеснили россиян в Бахмуте и создали «портал по ликвидации» 2 9.03.2023, 9:14

7,552

Все, кто переходит условный рубеж, исчезают.

Вооруженным Силам Украины по состоянию на утро 9 марта 2023 удалось оттеснить оккупантов к правому берегу реки Бахмутка.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал для «24 канала» карту боевых действий. Он рассказал, как украинским бойцам удается удержать Бахмут уже продолжительное время.

ВСУ оттеснили россиян в Бахмуте

Роман Свитан подчеркнул, что река Бахмутка не столь велика, как могут себе представлять люди.

«Это такой ручеек, поэтому никаких проблем с переходом реки нет. Ни в одну из сторон», – сказал он.

Полковник ВСУ в запасе также отметил, что украинские войска находятся на правом берегу реки Бахмутки и тем самым создают для россиян «черную дыру» с горизонтом событий по границе города.

«Они заходят в город и исчезают. Именно в таком режиме и работают наши части. В частности, на правом берегу реки Бахмутки», – объяснил Свитан.

По словам военного эксперта, ВСУ работают с трех позиций:

контактные бои;

снайперы;

корректировщики артиллерийского огня.

«Снайперские пары лежат и работают по россиянам довольно успешно. Те средства поражения, которые есть – очень современные. Они видят и работают далеко, в том числе и ночью», – объяснил Свитан.

Также он подчеркнул, что корректировщики артиллерийского огня работают очень точно.

«Они «положат» если не с первого снаряда, то со второго – точно туда, где надо», – добавил Свитан.

Он подытожил, что Украина держит правый берег реки Бахмутка в этом районе и проводит контратаки по всему периметру столкновения.

Ситуация на других направлениях

Оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Также наступление врага безуспешно в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Только за 7 марта ВСУ отразили более 100 атак врага на этих направлениях.

В Запорожском и Херсонском направлениях Россия обороняется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».