Пропагандисты БТ назвали новые «имена» в связи с атакой на самолет А-50 в Мачулищах 6 9.03.2023, 9:45

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Все выглядит весьма запутанно.

На телеканале «Беларусь 1» рассказали новые «детали» по делу о подрыве самолета А-50 в Мачулищах. Среди прочего назвали «фамилии задержанных».

Телеканал «Беларусь 1» среди прочих упоминает Лилию Шарай. В сюжете указано, что она задержана. Телеведущая в этот момент комментирует: «Понимаю, что запутано, но, что называется, следите за руками. Немало задействовано было людей в планировании теракта: кто-то шел на пособничество агенту СБУ осознанно, а кто-то, как эта женщина, вслепую. Лилия Шарай нас меньше интересует. А вот ее двоюродная сестра Алла Ятсута — очень! Вероятно, тоже завербована СБУ. Сама из Ровненской области Украины. За день до попытки теракта приехала в Минск. Вроде как к сестре погостить. Ее и попросила — якобы для себя снять квартиру».

На госТВ утверждают, что «на самом деле квартира арендовалась агенту СБУ Николаю Швецу». Именно этого человека, как сообщали ранее госСМИ, задержали как «диверсанта» на российский самолет в Мачулищах.

В сюжете также говорят про сотрудника СБУ Александра, однако добавляют, что имя может быть вымышленным, но «он и служба безопасности поймут». Смысл этой фразы не поясняется.

Дальше в сюжете показывают несколько кадров «встреч мужчины и женщины».

На госТВ уточнили, что «вместе с Ятсутой Беларусь экстренно покинул и некий Демин, но о нем в другой раз».

В сюжете также упомянули Анастасию Пилько и ее мужа Олега Сычева. Они фигурируют как владельцы дома, в котором задержали «диверсанта» Николая Швеца.

Ранее сообщалось, что пару задержали 4 марта. Мужчина занимается книгопечатанием в издательстве «Зміцер Колас». По предварительной информации, они находятся в СИЗО КГБ.

На госТВ также упомянули врача-психотерапевта Екатерину Точицкую, «она сейчас в Варшаве». Как она может быть причастна к этой истории, не уточняется.

Сотрудники «Беларусь 1» также дозвонились, как утверждается, до Владимира Швеца, брата задержанного Николая Швеца. Владимир заявил, что его брат находится в Украине, «все с ним хорошо».

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