«Ракеты летели прямо на мой дом» 1 9.03.2023, 11:59

2,482

Очевидец рассказал об ударе россиян по Святошинскому району Киева.

Житель Святошинского района Киева поделился подробности утреннего ракетного удара войск РФ. Как известно, сегодня российские войска осуществили новый массированный удар по Украине, тревога длилась более семи часов.

Как отметил киевлянин в комментарии журналисту «Украина Сейчас», он вышел утром гулять с собакой и застал подлет ракет в сторону своего дома.

«Я утром вышел в шесть утра гулять с собакой, я живу в этом доме, и когда уже возвращался, где-то в семь часов, над головой пролетела ракета. Ее очень хорошо было слышно, видно направление, и потом сразу взрывы. Два таких взрыва, очень сильных», - рассказал украинец.

Мужчина отметил, что по счастливой случайности осколки ракеты зацепили только его машину.

«Пришел быстро, подбежал буквально за пару минут. И уже увидел, что моя машина горит. Она одна, как раз на нее обломки упали», - отметил он.

Киевлянин констатировал, что спасать имущество было уже поздно: «Ну, и все, в весь дом в осколках», - резюмировал он итоги очередного военного преступления войск РФ против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».