Видеофакт: На месте «прилета» российской ракеты зияет огромная воронка 5 9.03.2023, 13:14

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Невольным свидетелем удара стал один из жителей Харьковской области.

СМИ показали последствия удара ракет войск РФ в одном из районов Харьковской области. Напомним, что сегодня по области было зафиксировано не менее 15 прилетов боеголовок С-300.

Так, в четверг, 9 марта, Telegram-канал «Украина Сейчас» опубликовал фото и видео о последствиях ракетного удара. В кадре видно огромную воронку от взрыва ракеты.

Также журналисты пообщались с местным жителем, который стал невольным свидетелем происшествия.

«Подошел к окну посмотреть, что что-то происходит, отошел, и начались искры огненные...ну и окна повылетали полностью по всему дому», - рассказал украинец.

Он отметил, что на момент ракетного удара был в доме один.

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