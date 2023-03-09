Вооруженные российские партизаны записали видео из Курской области 4 9.03.2023, 18:44

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Они призвали к борьбе с режимом Путина.

В Сети распространятся видео, на котором неизвестные люди в военной форме, вооруженные автоматами, называют себя борцами с путинским режимом и заявляют, что продолжают действовать в Курской области.

Утверждается, что ролик снят в селе Плехово в Суджанском районе Курской области. Данный населенный пункт расположен неподалеку от границы с Украиной.

«Мы продолжаем действовать в Курской области. Сегодня мы обращаемся к гражданским, которых заставляют строить укрепления для путинской армии: мы приготовили очень много подарков. Поэтому настоятельно рекомендуем: не выходите на работу в ближайшие две недели, саботируйте работу, а лучше присоединяйтесь к нам — будем вместе бороться за свободу России», — заявили партизаны.

Ранее сайт Charter97.org писал, что «Русский добровольческий корпус» РДК зашел в Брянскую область и призвал бороться с режимом Путина.

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