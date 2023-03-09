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Польша укрепляют границу с Беларусью противотанковыми ежами

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  • 9.03.2023, 20:46
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Польша укрепляют границу с Беларусью противотанковыми ежами

Фотофакт.

Польша продолжает укреплять границу с Беларусью и Россией. В феврале польские военные приступили к установке оборонительных сооружений на границе с Калининградской областью, а в марте начали усиливать белорусский участок. Об этом сообщил в Twitter министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«В феврале началось строительство оборонительных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные приступили к строительству укреплений на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания», — написал Блащак и показал фотографии.

Судя по снимкам, граница укрепляется противотанковыми ежами.

Напомним, в прошлом году Польша построила на границе с Беларусью забор высотой в 5,5 метра и длинной в 186 километров. Причиной тому стало резкое увеличение потока мигрантов из стран Ближнего Востока.

После этого координатор польских спецслужб Станислав Жарын заявил, что теперь польская граница является самой защищенной в Европе, а незаконный въезд в страну со стороны Беларуси полностью заблокирован.

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