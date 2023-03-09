Белорусов предупредили о перебоях с получением кредитных отчетов 9.03.2023, 23:02

Перебои возможны 10 марта.

Белорусам в пятницу, 10 марта, с утра некоторое время будет недоступна для заказа и просмотра кредитная история. Это связано с техническими работами на сайте кредитного регистра. Об этом сообщается на сайте организации.

«В связи с проведением плановых технических работ 10 марта с 7.30 до 9.00 кредитные отчеты предоставляться не будут», — сообщается на сайте кредитного регистра.

Напомним, клиенты белорусских банков могут самостоятельно получить свой кредитный отчет в режиме онлайн. Сделать это можно через сайт кредитного регистра. Такой отчет содержит кредитную историю клиентов банков. Чем выше этот рейтинг, тем больше шансов, что банк примет положительное решение о выдаче кредита.

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