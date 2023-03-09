закрыть
9 марта 2023, четверг, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусов предупредили о перебоях с получением кредитных отчетов

  • 9.03.2023, 23:02
Белорусов предупредили о перебоях с получением кредитных отчетов

Перебои возможны 10 марта.

Белорусам в пятницу, 10 марта, с утра некоторое время будет недоступна для заказа и просмотра кредитная история. Это связано с техническими работами на сайте кредитного регистра. Об этом сообщается на сайте организации.

«В связи с проведением плановых технических работ 10 марта с 7.30 до 9.00 кредитные отчеты предоставляться не будут», — сообщается на сайте кредитного регистра.

Напомним, клиенты белорусских банков могут самостоятельно получить свой кредитный отчет в режиме онлайн. Сделать это можно через сайт кредитного регистра. Такой отчет содержит кредитную историю клиентов банков. Чем выше этот рейтинг, тем больше шансов, что банк примет положительное решение о выдаче кредита.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников