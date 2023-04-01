Литва направила Беларуси ноту протеста из-за возможной аварии на БелАЭС

Литва направила Беларуси ноту протеста из-за возможной аварии на БелАЭС1
- 1.04.2023, 10:00
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Вильнюс требует немедленной остановки неисправного энергоблока.
Литва направила Минску ноту протеста из-за ожидаемого пуска второго блока БелАЭС, передает LRT.
Вильнюс требует немедленной остановки проекта «до решения всех международных вопросов, выявленных в ходе миссий и проверок вопросов ядерной безопасности».
«Подготовка Беларуси к пуску второго неисправного энергоблока АЭС с сокрытием от общественности инцидентов и дефектов, а также угрозы президента России разместить ядерное оружие в Беларуси свидетельствуют о безответственном поведении диктаторских режимов в отношении ядерной энергии», — подчеркнул глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.
В проекте Белорусской АЭС «еще много нерешенных вопросов безопасности», — заявили в МИД Литвы.