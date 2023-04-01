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Разгром Лаврова на Босфоре

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 1.04.2023, 14:58
  • 8,874
Разгром Лаврова на Босфоре

Кремль потерпел двойное поражение.

Последний барьер перед вступлением Финляндии в НАТО пал – следом за Венгрией, парламент Турции поддержал вхождение в оборонительный блок нашей соседки. Таким образом, великий геополитик получил новые 1265 км границы с блоком НАТО.

Можно, пожалуй, сказать, что это двойное поражение Путина-Лаврова – дипломатическое и военное.

Великий геополитик гнал в Турцию газ, пустил туда мирный атом, продал системы ПВО и все напрасно. Влияния, как оказалось, ноль. Ничего не смогли поделать ни Путин, ни МИД России с одобрением Турцией заявки Финляндии на членство в НАТО.

Что касается военного поражения, то оно очевидно – спецоперация в Украине не просто не предотвратила присоединение Финляндии к НАТО, а привела к вступлению.

То, что начиналось под лозунгом «меньше НАТО», привело к тому, что НАТО стало больше. Это новый выдающийся успех «фигуры планетарного масштаба».

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