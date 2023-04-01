Где в Беларуси могут разместить ядерное оружие? 1.04.2023, 17:01

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Пять вариантов.

Путин намерен разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Некоторые эксперты уверены, что Россия задумала не только разместить, но и запустить ядерное оружие с территории Беларуси. Где это оружие могут разместить?

Новоколосово, что близ Столбцов, между Минском, Новогрудком и Слуцком, журналисты «Белсата» считают наиболее вероятным местом.

До распада Советского Союза в Беларуси дислоцировались четыре дивизии и 17 ракетных полков, ракетная база и учебный центр. Но был только один арсенал ракетных войск стратегического назначения – 25-й, в военном городке Столбцы-2, который сейчас является поселком Новоколосово.

В Новоколосово хранили 1120 ядерных боезарядов. В 1996 году, когда был завершен вывод ядерного оружия из Беларуси, в Новоколосово расположился 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения Беларуси. Ракетчики получили объект с усиленной охраной, три ряда колючей проволоки под напряжением 3000 В, датчики движения, вышки охраны, камеры.

В 2021 году (как раз когда Лукашенко впервые сказал о возможности размещения ядерного оружия и готовые для этого «сараи») в Новоколосово развернулось какое-то строительство. Американский телеканал CNN считал, что там строят концлагерь для политических заключенных. Беларусские власти утверждали, что это неправда, но что строят, не говорили. А масштабное строительство видно даже на спутниковых снимках карт Google.

Это наиболее вероятное, но не единственное вероятное место расположения ядерного оружия. Журналисты назвали еще несколько мест.

Зябровка под Гомелем - бывший советский аэродром авиации дальнего действия, который был заброшен в середине 1990-х. В начале 2022 года там начали размещать российских военных, которые готовились к вторжению в Украину. С начала полномасштабной войны в Украине там появился мобильный полевой госпиталь и российские вертолеты, а после проигранной Россией битвы за Киев там разместили российские ракетные системы – и россияне начали запускать ракеты по Украине. В августе 2022 года там что-то горело и взрывалось. Но и после того происшествия в Зябровке продолжили расстраивать.

Павловка под Слуцком – еще одна бывшая военная база, где были советские ракеты. В конце существования СССР там даже был ракетный комплекс «Тополь», способный запускать ядерное оружие. Часть ракетных войск стратегического назначения переделали под «лечебно-трудовой профилакторий» ( место заключения и принудительного труда для больных алкоголизмом), а в 2020 году, вероятно, превратили ЛТП в настоящий концлагерь для политических заключенных.

Лунинец – загадочное место. Там создают зенитно-ракетный полк и строят военный аэродром, хотя рядом под Брестом уже есть 115-й зенитно-ракетный полк, а Лунинец довольно близко к границе с Украиной и в досягаемости гипотетической украинской ракетной атаки.

БелАЭС – также удобное место для размещения ядерного оружия. Местные говорили, что то, что видели на строительстве, больше напоминает пусковые шахты для стратегических ракет. Он сомневается, конспирология ли это, или вероятная теория, но говорит, что не удивится, если ядерный объект скроют ближе к атомной станции: «Туда же никто стрелять не станет».

«Ядерные сараи», о которых говорил Лукашенко в 2021 году, есть и в других местах. Заброшенные и полуразрушенные советские ангары и хранилища возле Калинковичей, под Барановичами, под Сморгонью, под Ружанами, рядом с Житковичами, под Полоцком. В состоянии «не совсем руин» было только первое хранилище, близ аэродрома «Бобровичи»: там растили грибы-вешенки.

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