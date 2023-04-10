Ученые расшифровали загадочную рукопись Птолемея 10.04.2023, 9:15

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Она была скрыта под другим текстом.

Исследователи расшифровали древний манускрипт, который, по их мнению, в первом веке нашей эры написал Клавдий Птолемей, египетский математик и астроном греческого происхождения, пишет «Хайтек».

Написанный на греческом языке на пергаменте, текст впервые обнаружил Анджело Май, римско-католический кардинал и исследователь древних текстов. В 1819 году он нашел его спрятанным в библиотеке аббатства Боббио на севере Италии.

Теперь команда исследователей из Сорбонны в Париже и Нью-Йоркского университета расшифровала большую часть загадочного текста и раскрыла его содержание. Они подробно описали свою работу в исследовании, опубликованном 9 марта в журнале «Архив истории точных наук». Это было очень нелегко, пишут ученые, из-за того, что текст Птолемея был скрыт под другой работой.

В какой-то момент, в шестом или седьмом веках нашей эры, кто-то напечатал на страницах другую работу — в данном случае «Этимологии» испанского богослова Исидора Севильского. Чтобы разобрать буквы на древних страницах, ученые использовали метод мультиспектральной визуализации. Так они смогли «прочитать более половины написанного», — пишут ученые.

Примечательно, что они обнаружил руководство, написанное Птолемеем, в котором объяснялось, как построить метеороскоп — армиллярный инструмент, используемый для отслеживания расстояний и изучения звезд. Устройство, состоящее из девяти металлических колец, вращающихся вокруг друг друга, помогает ориентировать человека при выполнении астрономических расчетов. Согласно исследованию, в тексте Птолемей советовал сконструировать инструмент диаметром не 0,3 метров.

Несмотря на то, что в распоряжении исследователей нет первой и последней страниц и, соотвественно, имени автора, исследователи все равно нашли несколько доказательств авторства Птолемея. У древнего астронома особый стиль, и он использует определенные фразы и слова, пишут ученые.

«Также мы нашли определенный отрывок, в котором автор говорит от первого лица: “Я ввел новую терминологию для определенных углов, используемых в астрономии”. У нас также есть другая книга Птолемея, в которой он использовал ту же терминологию новых названий для этих углов. Это наше самое убедительное доказательство того, что рукопись принадлежит ему», — заключают ученые.

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