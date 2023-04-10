В Мачулищи прилетел Шойгу? 24 10.04.2023, 10:30

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Его самолет приземлился на аэродроме под Минском.

Только что, в 9:47, на аэродром «Мачулищи» приземлился самолет спецназначения-пункт управления Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64529, пишут Telegram-каналы.

Данный борт принадлежит Министерству обороны РФ, он оборудован специальным бортовым узлом связи СБУС-214 и главное, что именно на нем летает глава МО РФ Сергей Шойгу.

Отметим, что последний раз Шойгу был в Беларуси 19 декабря вместе с Путиным.

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