В граничащих с Украиной районах Беларуси завтра отключат теле- и радиовещание 8 10.04.2023, 14:50

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Что происходит?

По информации «Белтелеком», 11 апреля с 09.15 до 15.00 будет отсутствовать прием сигнала от АРТПС «Пинск».

В указанное время на территории Ивановского, Пинского, Столинского, Лунинецкого, Березовского, Ивацевичского районов не будет идти обязательный общедоступный пакет программ, коммерческое эфирное цифровое ТВ, региональный пакет телепрограмм.

В сети эфирного телевидения и радиовещания запланированы профилактические работы.

Будет отсутствовать сигнал радиостанций — РВ 1НКБР, «Столица», «Радиус ФМ», «Культура», «Брест», «Новое радио», «Юмор ФМ», «Мир», «Легенды ФМ».

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