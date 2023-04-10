В граничащих с Украиной районах Беларуси завтра отключат теле- и радиовещание

В граничащих с Украиной районах Беларуси завтра отключат теле- и радиовещание8
- 10.04.2023, 14:50
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Что происходит?
По информации «Белтелеком», 11 апреля с 09.15 до 15.00 будет отсутствовать прием сигнала от АРТПС «Пинск».
В указанное время на территории Ивановского, Пинского, Столинского, Лунинецкого, Березовского, Ивацевичского районов не будет идти обязательный общедоступный пакет программ, коммерческое эфирное цифровое ТВ, региональный пакет телепрограмм.
В сети эфирного телевидения и радиовещания запланированы профилактические работы.
Будет отсутствовать сигнал радиостанций — РВ 1НКБР, «Столица», «Радиус ФМ», «Культура», «Брест», «Новое радио», «Юмор ФМ», «Мир», «Легенды ФМ».