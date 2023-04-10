Ученые: Пчелы умеют строить мысленные карты 10.04.2023, 15:59

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Немецкие специалисты поделились результатами нового исследования.

Пчелы умеют не только ориентироваться по солнцу, но и полагаться на обоняние, а также ориентироваться по дорогам и рекам. К такому выводу пришли исследователи Свободного университета Берлина, сообщает «Европульс».

Ученые приклеили на спины 50 пчел крошечные радиопередатчики массой 10,5 миллиграмма. Затем исследователи выпустили насекомых в незнакомую зону. С помощью радара они отслеживали точную схему полета каждой пчелы домой в течение от 20 минут до трех часов.

Результаты показали, что пчелы непропорционально много времени летали вдоль ирригационных каналов. Более того, водные пути помогали насекомым ориентироваться даже тогда, когда они удалялись от каналов на расстояние более 30 метров — это максимальная дистанция, с которой медоносные пчелы могут видеть такие элементы ландшафта. Это означает, что насекомые сохраняют ориентиры в своей памяти в течение длительного времени.

Лучшие результаты показали пчелы, чья домашняя территория была наиболее похожа на тестовую зону. По мнению ученых, эти пчелы использовали навигационную память о своем домашнем районе, которая помогла им узнать о своем местоположении в тестовой зоне.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Отметим, что ранее Евросоюз принял новые правила защиты для пчел: для них будут созданы специальные экологические коридоры, чтобы насекомые могли свободно летать по всей территории Европы, а не только по своим локальным угодьям.

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