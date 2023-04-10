В Индии создали оригинальную 10-местную копию Гелендвагена 1 10.04.2023, 17:11

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Как выглядит и сколько стоит «внедорожная маршрутка».

Индийская компания Force Motors презентовала необычный внедорожник Citiline. Он поступает в продажу по цене от 1,51 миллиона рупий ($18 430). Об этом сообщает сайт автопроизводителя.

Новый Force Citiline – усовершенствованная версия модели Trax. Как и предшественник, он создан по мотивам Mercedes-Benz G-Class. Внедорожник отличается угловатым дизайном с рельефными боковинами. В стиле Гелендвагена выполнены капот, расширители арок и дверные ручки.

Force Citiline немного крупнее Mercedes G-Class – 5120 мм в длину при колесной базе в 3050 мм. Удивительно, но при таких размерах клон Гелендвагена является 10-местным – в салоне установлены четыре ряда сидений. В Индии подобные авто не редкость – они используются в качестве маршрутных такси.

Салон Force Citiline весьма спартанский — с в отделке использован грубый пластик. Копия Гелендвагена получила двухзонный кондиционер (с отдельными настройками для задних пассажиров) и электростеклоподъемники.

Рамный индийский внедорожник оснащен старым 2,6-литровым дизелем Mercedes, развивающим 90 л. с. и 250 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

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