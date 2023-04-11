NYT: Спецназ ГУР «Кракен» провел уникальную операцию под Бахмутом 1 11.04.2023, 12:43

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Спецотряды Буданова разорвали российское «кольцо» вокруг города.

В конце февраля ВСУ могли полностью потерять Бахмут, если бы не спецотряды ГУР МО Украины. На прошлой неделе в Сети появились рассекреченные материалы из США, которые касаются и войны в Украине. Так, один из документов описывает битву за Бахмут.

Еще на прошлой неделе журналисты NYT выложили в Сеть подробную информацию о защите Бахмута в феврале и о том, как ВСУ могли потерять город.

Под прицелом вражеской армии оказалась единственная дорога обеспечения, которая шла в Бахмут. При этом украинские защитники могли оказаться в полном окружении.

В феврале МО РФ решила взять Бахмут в кольцо, бросив все силы на два направления: северо-западное и юго-западное. Главная цель – перекрыть все пути снабжения для ВСУ.

В секретных документах говорится, что по состоянию на 25 февраля ВСУ практически оказались в оперативном окружении. И здесь на выручку пришел глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Он предложил провести военную операцию разведчикам, которые в течение двух недель должны были оттеснить врага подальше от трассы снабжения. Заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец признал, что единственная дорога снабжения, которая проходит к западу от Бахмута, находится под постоянным артиллерийским обстрелом со стороны вражеской армии, именно поэтому у защитников города был низкий боевой дух. Они решили, что их почти окружили.

В окружении у солдат очень быстро заканчиваются боеприпасы, раненных нельзя эвакуировать, и они умирают либо сами, либо после их могут расстрелять враги, поэтому командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский попросил срочно оттеснить врага от трассы, призвав на помощь бойцов из военной разведки «Кракен».

Затем из ежедневных брифингов Генштаба ВСУ стало известно об успехе этой операции. Враг оказался оттеснен от линии снабжения ВСУ, а украинские защитники продолжили и дальше воевать за Бахмут.

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