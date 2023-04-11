закрыть
11 апреля 2023, вторник, 13:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко предложил жене Мнангагвы взяться за «высокие технологии»

  • 11.04.2023, 13:16
  • 1,260
Лукашенко предложил жене Мнангагвы взяться за «высокие технологии»

Диктатор заявил, что выполняет волю африканского правителя.

Александр Лукашенко сегодня встретился с супругой президента Зимбабве Оксилией Мнангагва. Она находится в визитом в Беларуси уже несколько дней. За это время она посетила ряд медицинских учреждений и «Беллакт». По словам Лукашенко, он также согласовал совместные проекты в Зимбабве с ОАЭ и Россией.

«Уважаемая госпожа Мнангагва, как мы и договаривались с президентом, вы сегодня в Беларуси с весьма важным визитом. Я выполняю просьбу моего друга — президента Эммерсона, чтобы те технологии, которые сегодня востребованы у вас в Зимбабве, там находились. И мы готовы помочь вам реализовать несколько проектов по желанию вашей страны и вашего президента по строительству высокотехнологичных предприятий. Прежде всего в гуманитарной сфере», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он также пояснил, что президент Зимбабве якобы просил его создать в стране сисетму родовспоможения, помощи детям, особенно новорожденным, и решить проблему детского питания.

«Словом, женщины и дети — приоритет приоритетов, о чем мне говорил не единожды Эммерсон во время моего визита в вашу страну», — добавил Лукашенко, отметив, что курировать это направление будет супруга президента Зимбабве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип
Совпасть!
Совпасть! Андрей Санников
Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов