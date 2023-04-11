Лукашенко предложил жене Мнангагвы взяться за «высокие технологии»
- 11.04.2023, 13:16
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Диктатор заявил, что выполняет волю африканского правителя.
Александр Лукашенко сегодня встретился с супругой президента Зимбабве Оксилией Мнангагва. Она находится в визитом в Беларуси уже несколько дней. За это время она посетила ряд медицинских учреждений и «Беллакт». По словам Лукашенко, он также согласовал совместные проекты в Зимбабве с ОАЭ и Россией.
«Уважаемая госпожа Мнангагва, как мы и договаривались с президентом, вы сегодня в Беларуси с весьма важным визитом. Я выполняю просьбу моего друга — президента Эммерсона, чтобы те технологии, которые сегодня востребованы у вас в Зимбабве, там находились. И мы готовы помочь вам реализовать несколько проектов по желанию вашей страны и вашего президента по строительству высокотехнологичных предприятий. Прежде всего в гуманитарной сфере», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он также пояснил, что президент Зимбабве якобы просил его создать в стране сисетму родовспоможения, помощи детям, особенно новорожденным, и решить проблему детского питания.
«Словом, женщины и дети — приоритет приоритетов, о чем мне говорил не единожды Эммерсон во время моего визита в вашу страну», — добавил Лукашенко, отметив, что курировать это направление будет супруга президента Зимбабве.