Лукашенко предложил жене Мнангагвы взяться за «высокие технологии» 11.04.2023, 13:16

1,260

Диктатор заявил, что выполняет волю африканского правителя.

Александр Лукашенко сегодня встретился с супругой президента Зимбабве Оксилией Мнангагва. Она находится в визитом в Беларуси уже несколько дней. За это время она посетила ряд медицинских учреждений и «Беллакт». По словам Лукашенко, он также согласовал совместные проекты в Зимбабве с ОАЭ и Россией.

«Уважаемая госпожа Мнангагва, как мы и договаривались с президентом, вы сегодня в Беларуси с весьма важным визитом. Я выполняю просьбу моего друга — президента Эммерсона, чтобы те технологии, которые сегодня востребованы у вас в Зимбабве, там находились. И мы готовы помочь вам реализовать несколько проектов по желанию вашей страны и вашего президента по строительству высокотехнологичных предприятий. Прежде всего в гуманитарной сфере», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он также пояснил, что президент Зимбабве якобы просил его создать в стране сисетму родовспоможения, помощи детям, особенно новорожденным, и решить проблему детского питания.

«Словом, женщины и дети — приоритет приоритетов, о чем мне говорил не единожды Эммерсон во время моего визита в вашу страну», — добавил Лукашенко, отметив, что курировать это направление будет супруга президента Зимбабве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».