От птицефабрики до здания Минобороны: в РФ резко увеличилось количество пожаров 11.04.2023, 13:33

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Самые «горячие» ЧП за последнее время.

Почти каждый день в росСМИ появляются сообщения о масштабных пожарах. При этом горят совершенно разные объекты — от птицефабрики до здания Министерства обороны РФ.

Сайт Charter97.org сделал подборку наиболее значимых происшествий.

Здание погрануправления ФСБ в Ростове

16 марта в российском Ростове-на-Дону горело здание погрануправления ФСБ. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв. Вследствие пожара частично обрушился корпус учреждения.

СМИ сообщают о взрыве в управлении ФСБ по Ростовской области. pic.twitter.com/qcqnp7CdrB — Сharter97.org (@charter_97) March 16, 2023

Основной версией взрыва спецслужбы РФ назвали неполадки с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов, однако, по данным российских телеграм-каналов, спецслужбы активно проверяют еще одну версию событий.

В частности, в здании мог взорваться «украинский» дрон, который незадолго до взрыва ФСБ нашла на территории Ростовской области. Сообщается, что трое сотрудников спецслужбы, вероятно, решили собственноручно «поковыряться» в технике на предмет обнаружения разведывательных данных (в дрон была вмонтирована камера для записи информации). Вследствие происшествия все участники осмотра «украинского» дрона погибли.

Пожары в Москве и окрестностях

5 апреля горело одно из зданий Министерства обороны России в Москве. Пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка, источник возгорания находился в кабинете на 3 этаже. Горело мощно: на опубликованных кадрах виден черный столб дыма, поднимающийся над зданием.

Российские СМИ сообщили, что возгорание спровоцировал «чайник-диверсант». Чайник настолько «разгулялся», что пожару был присвоен второй уровень опасности.

Вечером 25 марта под Москвой начался пожар на металлургическом заводе «Фрегат». Огонь вспыхнул в металлокаркасном цеху аккумуляторов.

Стоит заметить, что завод «Фрегат» является крупнейшим в России металлургическим заводом и специализируется на производстве вторичного свинца. Летом прошлого года он приостановил деятельность.

В тот же день произошел пожар на территории московского международного делового центра «Москва-Сити». По данным СМИ, возгорание произошло в трансформаторной будке.

Позже выяснилось, что горела строительная бытовка.

Вечером 7 апреля стало известно, что огонь вспыхнул на поле вблизи частных домов в Новой Москве рядом с российской столицей.

Пожар распространялся достаточно быстро, огонь был хорошо виден даже из соседних населенных пунктов.

Предприятие оборонно-промышленного комплекса в Перми

25 марта поступило сообщение о пожаре на Пермском пороховом заводе. Сотрудники противопожарной службы установили, что произошло возгорание в электрическом щите, расположенном на наружной стене административного здания.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.

Завод, на котором собирали «самолет Судного дня» для Путина

7 апреля в Воронеже местные жители сообщили, что слышали взрыв, а позже появилась информация о двух пожарах. Позже стало известно, что взрывы и пожар произошли на территории Воронежского авиазавода (ВАСО).

ВАСО известен тем, что там собирают самолеты, в том числе по заказам Минобороны РФ, а также «самолет Судного дня», которым Владимир Путин регулярно пытается шантажировать Запад.

Крупнейший завод по производству «Уралов» и «Тополь-М»

В российском Ярославле 23 марта начался пожар на ЯМЗ — Ярославском моторном заводе. В МЧС уточнили, что горит административное здание. РосСМИ со ссылкой на источники писали, что возгорание могло начаться не в административном здании, а в цеху.

ЯМЗ — один из крупнейших производителей двигателей и коробок передач для техники российской армии, например, грузовиков «Урал» и комплексов «Тополь-М».

Газопровод в Свердловской области

Вечером 29 марта в России произошел взрыв на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области. Начался сильный пожар, столб огня был виден на расстоянии десятков километров от места инцидента.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва и пожара стала разгерметизация.

Птицефабрика недалеко от границы с Украиной

1 апреля в России снова вспыхнул мощный пожар. На этот раз горела птицефабрика под Брянском в 80 километрах от границы с Украиной. В результате выгорел один из корпусов с птицами внутри.

На обнародованных кадрах видно, как полыхает птицефабрика. Огромный столб дыма видно за километры.

Склад в Омске

В ночь на 26 марта горел важный объект в российском Омске. Масштабный пожар возник на складе с пластиком. Пожар был локализован на площади 3500 кв. метров.

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