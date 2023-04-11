С афиши фильма о «Песнярах» лукашисты убрали актера Купаловского театра 11.04.2023, 15:17

Дмитрий Есеневич сыграл в сериале барабанщика легендарной группы.

Из афиши белорусско-российского сериала «За полчаса до весны» о музыканте Владимире Мулявине и ансамбле «Песняры» убрали фото двоих белорусских актеров — Георгия Петренко и купаловца Дмитрия Есеневича, который ушел из театра в 2020 году. Об этом написал кинокритик Тарас Тарналицкий в телеграм-канале «Священный Белавуд».

Дмитрий Есеневич сыграл в сериале барабанщика «Песняров» Александра Демешко, Георгий Петренко — солиста Анатолия Кашепарова. На старом варианте афиши, которую Георгий Петренко неделю назад выложил в Instagram, оба актера еще на месте, в новом — они уже вырезаны из изображения.

По сведениям Тарналицкого, эпизоды с их участием максимально сократили и в самой ленте — для этого некоторые сцены были перемонтированы.

Дмитрий Есеневич был в составе труппы купаловцев, которые ушли из театра после августовских событий 2020 года. С тех пор он находится в «черном списке» чиновников Минкульта.

В сериале также снялся еще один бывший актер Купаловского театра Михаил Зуй, один из основателей сатирического YouTube-канала «ЧинЧинЧенэл». По мнению Тарналицкого, сцены с ним тоже могли убрать.

Вероятно, лента подверглась цензуре для того, чтобы получить разрешение на прокат в Беларуси. Пока информации о выходе сериала на экраны в стране нет. В России «За полчаса до весны» показывают с 10 апреля.

К слову, и Дмитрий Есеневич, и Георгий Петренко снимались также в историко-приключенческом проекте «Беларусьфильма» «Авантуры Пранціша Вырвіча». Картину в 2021 году должны были показать по всей стране, но в прокат она так и не вышла. Кроме Есеневича, в фильме сыграли и другие «протестные» купаловцы, вероятно, поэтому его не пустили в прокат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».