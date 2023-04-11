На границе Армении и Азербайджана перестрелка: есть погибшие
- 11.04.2023, 16:41
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Стороны обвиняют друг друга в провокациях.
Министерство обороны Азербайджана сообщает, что сегодня его позиции, расположенные в Лачинском направлении, были подвергнуты обстрелу со стороны вооруженных сил Армении.
Для этого армянская сторона якобы применила стрелковое оружие. При этом огонь, как утверждает ведомство, велся с Горисского района.
Минобороны Армении в свою очередь сообщает, что это азербайджанские военные открыли огонь по армянским солдатам, которые в районе общины Тех проводили инженерные работы.
В результате этого с армянской стороны есть погибшие и раненые. Позднее Минобороны даст по этому поводу дополнительную информацию.