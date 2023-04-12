Reuters: Сербия согласилась поставлять оружие Украине 6 12.04.2023, 9:48

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Белград, возможно, уже отправил его.

Сербия могла согласиться поставлять оружие Украине для борьбы с российской агрессией или уже отправила его.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что среди десятков секретных данных разведки США, опубликованных в сети, есть документ, в котором изложены ответы европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и летальной помощи.

В документе под названием «Европа. Ответ на текущий российско-украинский конфликт» в форме диаграммы перечислены «оцененные позиции» 38 европейских правительств в ответ на запросы Украины о военной помощи.

На диаграмме видно, что Сербия отказалась предоставить обучение украинским войскам, но обязалась отправить летальный груз или уже предоставила его. Также было отмечено, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем.

Документ имеет грифы Secret и NOFORN, что запрещает его распространение иностранным спецслужбам и военным. Он датирован 2 марта и содержит печать Объединенного комитета начальников штабов. При этом Reuters не смогло независимо проверить подлинность документа.

Офис президента Сербии Александра Вучича и украинское посольство не ответили на запрос о комментариях.

Добавим, что правительство Вучича придерживалось нейтралитета в войне РФ против Украины, несмотря на глубокие исторические, экономические и культурные связи страны с Россией.

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