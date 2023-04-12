«Ябатьки» в шоке: на Окрестина отправили заместителя Павличенко 19 12.04.2023, 16:10

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Лукашиста задерживали омоновцы, для которых он ведет семинары по силовой подготовке.

Сергей Заславский выглядит эталонным ябатькой. Он активист всех декоративных движений в поддержку Лукашенко. Инструктор спецподразделений, майор внутренних войск, любимчик ОМОНа, знаком с министрами и целит в «депутаты» как член Либерально-демократической партии. И вдруг всплывает на Окрестина «за политику»! «Ябатьки» в шоке, что такое?

Сергей Заславский служил во внутренних войсках. С тех пор он поддерживает дружеские отношения с Дмитрием Павличенко, бывшим командиром войсковой части 3214, которого подозревают в исполнении политических убийств конца 1990-х и начала 2000-х. О степени их близости говорит то, что Заславский стал заместителем Павличенко в «Ассоциации ветеранов спецназа МВД «Честь».

В апреле случилось непредвиденное. Сергея Заславского арестовали и отправили на Окрестина. По информации «Нашей Нивы», по статье 19.11 — «Распространение экстремистской продукции». Он получил 15 суток.

Известно, что задерживали Заславского те самые омоновцы, для которых он ведет семинары по силовой подготовке.

Как такое могло случиться? Похоже, что Заславский по неосторожности запостил в социальных сетях статью о своем очередном спортивном рекорде с некоего ресурса, который власти признали экстремистским.

Читатель «Нашей Нивы» передал в редакцию красноречивую запись разговора с другим заместителем Павлюченко в Ассоциации ветеранов спецназа, Сергеем Матвиенко, где тот возмущается ситуацией.

«Какое-то недоразумение. Оперативники какие-то… Где-то был подписан или что-то отправил. Его размотали и все, и п***ц. Скоро выйдет, и там будем разбираться, почему так произошло, кто это сделал, какие основания были.

Зная портфолио человека, зная все… ну это, б*, смешно. Понимаю, если бы там какая-то уголовщина была, а административка… б*, на сутки?! Это позор, если такое сделали. Нужно было глубже разобраться, объективно.

Вроде бы что-то с каналом «Зеркало» связано и какая-то песня Цоя. То ли спел, б**, то ли что, бред какой-то ну, то ли станцевал под песню.

Ну это не похоже, Заславский не будет этого делать, он в п***рез не полезет, он себе попирает карьеру политическую и депутатскую.

И это тупо, когда человек повсюду вхож, и лезть х***ей заниматься, ну это нелогично. Это не укладывается. У него и «крыша» нормальная, и входы повсюду, и в парламент, и в мэрию. Это не подход, конечно.

Как рассказали СМИ люди из силовых структур, о перепосте «экстремистского» материала и других «грехах» мог сообщить в органы один из его товарищей. В этом история Заславского показательна.

Сейчас Сергея Заславского, который стриг купоны на оправдании лукашенковской системы, ждет то же, что и десятки тысяч других осужденных по политическим мотивам.

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