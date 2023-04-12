Более 150 лукашенковских судей находятся под санкциями 17 12.04.2023, 17:12

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Глава Верховного суда пожаловался на «шантаж».

Более 150 белорусских судей находятся под санкциями. Эту цифру озвучил председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.

Он отметил, что события 2020 года отразились на работе судейского корпуса и «пожаловался на сложные условия работы».

«Мы работам сейчас в сложных условиях – шантажа, давления, открытых угроз, посягательства на здоровье, имущество судей. Судьи оказались на острие общественного противостояния, которое было», – сказал он.

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