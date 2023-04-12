закрыть
12 апреля 2023, среда, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Более 150 лукашенковских судей находятся под санкциями

17
  • 12.04.2023, 17:12
  • 5,366
Более 150 лукашенковских судей находятся под санкциями

Глава Верховного суда пожаловался на «шантаж».

Более 150 белорусских судей находятся под санкциями. Эту цифру озвучил председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.

Он отметил, что события 2020 года отразились на работе судейского корпуса и «пожаловался на сложные условия работы».

«Мы работам сейчас в сложных условиях – шантажа, давления, открытых угроз, посягательства на здоровье, имущество судей. Судьи оказались на острие общественного противостояния, которое было», – сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип