Двое белорусов попались на границе Литвы при переброске 3000 пачек сигарет через забор 3 12.04.2023, 19:10

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Фотофакт.

Литовские пограничники задержали возле деревни Стоя Варенского района, граничащего с Вороновским районом, двух граждан Беларуси с крупным грузом контрабандных сигарет, они оба взяты под стражу, сообщает Госпогранслужба Литвы.

Инцидент на границе произошел утром в пятницу. Дежурные системы видеомониторинга заметили, что из Беларуси через пограничный забор перебрасывают крупные свертки. На место сразу же выехали патрульные, территорию взяли под контроль, прибыл кинолог с бельгийской овчаркой.

Вскоре в лесу возле самой границы на лесной дороге, ведущей вглубь страны, были обнаружены двое мужчин, которые несли тюки с грузом на специальных носилках. Заметив пограничников, они бросили груз и попытались сбежать, но безуспешно.

При мужчинах было восемь тюков, завернутых в полиэтилен, неподалеку обнаружилось еще четыре. В таких 12 упаковках оказалось 2999 пачек сигарет Minsk Capital MS и NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

С собой у мужчин не было никаких документов. Но вскоре было установлено, что они являются 27-летними белорусами, которые легально находятся в Литве.

После допроса их взяли под стражу. В понедельник суд в Алитусе постановил задержать их на месяц для расследования. За нахождение в пограничной полосе без специальных разрешений белорусам вынесли предупреждение. А вот за контрабанду сигарет им грозит от штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет.

К слову, это не единственный инцидент с белорусскими сигаретами в Литве за последние дни. Днем 11 апреля на трассе Вильнюс-Паневежис пограничники остановили Audi A6 на литовских номерах, двигавшуюся на северо-запад от литовской столицы. За рулем машины был 44-летний житель Паневежиса.

Пограничники заглянули в авто и обнаружили в салоне и багажнике множество свертков из черного полиэтилена.

Внутри были белорусские сигареты Minsk Capital QS, Minsk 5 Superslims и NZ Gold — всего 5000 пачек с белорусскими акцизами. Стоимость груза в Литве с учетом налогов составила 19 950 евро.

В отношении мужчины начали расследование, после допроса его отпустили под подписку о невыезде. Раньше он уже много раз был судим, но с контрабандой попался впервые. Литовцу грозит до восьми лет лишения свободы.

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