В Буче появится улица в честь белорусского добровольца Ильи «Литвина»2
- 12.04.2023, 21:19
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Такое решение приняли местные власти.
В Буче в Киевской области Украины появится улица в честь белорусского добровольца Ильи Хренова («Литвина»). Такое решение приняли местные власти.
«Литвин» — первый из белорусских добровольцев, погибший после начала российской агрессии в феврале 2022-го. В том бою 3 марта прошлого года белорусы вместе с украинцами пытались сдержать наступление российской бронетехники. Илье Хренову было 27 лет.