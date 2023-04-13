Оккупант «слил» данные разведки РФ по контрнаступлению ВСУ 13.04.2023, 10:42

Украинская армия собрала на южном направлении мощный ударный кулак.

Российские оккупационные войска продолжают лихорадочно ждать даты контрнаступления ВСУ, пытаясь определить день и место прорыва российского фронта.

Один из самых одиозных российских оккупантов Егор Гузенко (позывной Тринадцатый) в своем Telegram-канале пишет: согласно данным российской разведки концентрация сил и средств ВСУ говорит о том, что военная операция украинской армии начнется в самое ближайшее время, передает dialog.ua.

Ввиду секретности полученной информации Гузенко распространять ее не стал, однако дал понять россиянам, что ВСУ собрали на Южном направлении мощный ударный кулак.

При этом он признал, что надежды РФ на заключение пасхального перемирия с Украиной вряд ли оправдаются, поскольку косвенные индикаторы говорят об отсутствии таких шансов для оккупантов.

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