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Лукашисты подтвердили выдачу России Алексея Москалева

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  • 13.04.2023, 11:13
  • 1,876
Лукашисты подтвердили выдачу России Алексея Москалева

Более 30 антивоенных и правозащитных проектов треовали не допустить выдачи россиянина.

Беларусь передала российской стороне задержанного гражданина РФ Алексея Москалева — отца девочки с антивоенным плакатом. Эту информацию подтвердила ТАСС 13 апреля начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Наталья Сахарчук.

Об экстрадиции Москалева в Россию накануне сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Отметим, что более 30 антивоенных и правозащитных проектов потребовали от властей ЕС не допустить выдачи россиянина.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Москалев нашелся в СИЗО Жодино.

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