Лукашисты подтвердили выдачу России Алексея Москалева

Лукашисты подтвердили выдачу России Алексея Москалева1
- 13.04.2023, 11:13
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Более 30 антивоенных и правозащитных проектов треовали не допустить выдачи россиянина.
Беларусь передала российской стороне задержанного гражданина РФ Алексея Москалева — отца девочки с антивоенным плакатом. Эту информацию подтвердила ТАСС 13 апреля начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Наталья Сахарчук.
Об экстрадиции Москалева в Россию накануне сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Отметим, что более 30 антивоенных и правозащитных проектов потребовали от властей ЕС не допустить выдачи россиянина.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, Москалев нашелся в СИЗО Жодино.