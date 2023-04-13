Тайная операция ГУР: спецназовцы месяц работали в тылу россиян 13.04.2023, 11:17

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Украинская разведка контролировала каждый шаг оккупантов.

Журналисты ТСН рассказали, кто и что помешали врагу взять украинскую столицу за 3 дня. Только через год после освобождения Киевской области спецназовцы Главного управления разведки смогли открыть секреты своих спецопераций, которые выполняли, чтобы россияне не смогли прорваться в Киев.

Как говорится в сюжете ТСН, мало кто знает, что были те, кто работал во вражеском тылу, кто взрывал колонны россиян изнутри. Речь идет о спецназовцах ГУР, которые первыми «встречали» вражеские колонны на подступах к столице и российский десант на взлетно-посадочной полосе Гостомеля.

Спецназ батальона «Шаман», который создали в начале полномасштабного вторжения, рассказывает, что получил предупреждение о начале горячей фазы войны 23 февраля 2022 года. На следующий день его подразделение выдвинулось в северо-западном направлении для отражения атак десантников РФ. Среди их задач - наблюдение, передача информации и корректировка ударов по колоннам россиян.

Через несколько дней на помощь «Шаману» прибыл иностранный легион Главного управления разведки, в его состав входит грузин с позывным «Викинг». Боец рассказывает, что уничтожали врага сначала в Мощуне, а потом - в Ирпене.

Спецназовцы ГУР вплотную к врагу контролировали каждый его шаг. Они рассказывают, что были моменты, когда они находились в нескольких десятках метров от российских оккупантов и четко слышали их разговоры. Когда враг не прятался за гражданскими, по нему корректировали артиллерию, в когда могли - сами стреляли по россиянам из гранатометов.

Спецназовцы признаются, что, работая месяц в тылу россиян, им приходилось видеть и военные преступления россиян.

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