Эксперт: ВКЛ спасло Украину от монголо-татар, а теперь Киев может помочь Беларуси 13.04.2023, 12:27

На уровне США и НАТО есть осознание геополитической важности нашей страны.

Какими будут взаимоотношения между белорусским и украинским народами после завершения войны? Об этом сайт Charter97.org спросил у украинского политолога, эксперта Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко.

— Это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего — как завершится война. Если мы смоделируем, что Украина завершит наступление и выйдет на границы 1991-го года, тогда Россия и Лукашенко отползут, попытаются замкнуться в себе, станут чем-то похожим на Северную Корею. Но в России начнутся внутренние проблемы. Поддержка Лукашенка ослабнет. А что будут делать белорусы? Если продолжат молчать, то этом случае отношение украинцев не изменится. Так когда же оно изменится?

Ситуация будет зависеть и от тех белорусов, которые относят себя к демократической оппозиции. Те, которые выехали, которые сегодня воюют в Украине. Если они будут активны, то украинцы будут это видеть и понимать, что на самом деле существует две Беларуси.

Мы также объясняем украинцам, что сегодня фактически формируется альтернативная Беларусь. Со своим национальным флагом, идеологией, политическим классом, медийной средой. Отмечу, что ваша независимая медийная среда достаточно развита. Есть зарождающиеся вооруженные силы в виде тех же добровольцев полка Калиновского.

Вы формируете альтернативную Беларусь, она должна стать субъектом. Когда украинцы будут это видеть, они будут менять свое отношение. Не надо оправдываться. Надо действовать. Белорусы по паспорту должны стать белорусами по духу.

Безусловно, национальным интересом Украины является свободная, демократическая Беларусь. Наш Центр белорусских коммуникаций продвигает идею Балтийско-Черноморского союза. Это должно начаться с чего-то наподобие Великого Княжества Литовского 2.0. В этом Балтийско-Черноморском союзе без Беларуси не обойтись. Сегодня над Украиной нависает «белорусский балкон» и политическому классу Украины приходит осознание, что эту проблему нужно решать. Польша и страны Балтии это не просто понимают. Они действуют.

Понятно, что у нас сейчас приоритет – победа на поле боя. Но после войны, я надеюсь, Украина осознает белорусское направление как приоритетное. Не зря Владимир Зеленский, выступая в Варшаве, сказал, что свобода обязательно придет в Беларусь. Как вы помните, немного ранее Джо Байден там же в Варшаве сказал, что Беларусь продолжает бороться за свою демократию. Это говорит о том, что на уровне США и НАТО есть осознание геополитической важности Беларуси.

Когда-то благодаря ВКЛ земли современной Украины освободились от монгола-татар. Кто знает, может после нашей победы появится ВКЛ 2.0, но уже со стороны Украины будет содействие по освобождению Беларуси от оккупации.

Убежден, что процесс идет и белорусам нужно объединяться, укреплять национальную идентичность. Это важно для вашего будущего. Лукашенко, кстати, со своей тупиковой идеологией, этому помогает. Он просто вынес себя за рамки белорусского национального контекста. Лукашенко запретил все национальное — значит белорусам надо наоборот стать нацией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».