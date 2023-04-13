В Украине рассказали об авторе известной фразы про русский военный корабль 1 13.04.2023, 17:12

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Герой продолжает защищать свою страну.

Легендарная фраза о русском военном корабле, которую некоторое время приписывали морпеху Роману Грибову, оказывается, принадлежит совсем другому человеку. Как рассказали в сюжете ТСН, эти смелые слова произнес военный Госпогранслужбы Украины, ведь только пограничники имели доступ к каналу радиопереговоров на пограничной заставе острова Змеиный.

Автор знаменитой фразы на тот момент служил на материковой Украине в городе Вилково Одесской области, который расположен в 50 км от острова Змеиный.

Сегодня имя героя еще не могут публично назвать по соображениям безопасности военнослужащего. Но, как известно, герой, пославший русский корабль на три буквы, продолжает защищать Украину. Побратимы отзываются о нем как о скромном парне, который даже представить себе не мог, что он сделает этой фразой, насколько сильно поднимет боевой дух миллионов украинцев.

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